Минниханов о развитии туризма после ЧМ-2018: «Он уже дал огромный толчок»

Президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня прокомментировал значение чемпионата мира по футболу для экономики республики.

На вопрос о том, даст ли ЧМ-2018 толчок для развития туризма, президент РТ отметил, что «он уже дал огромный толчок».



Минниханов выразил уверенность в том, что болельщики обязательно захотят вернуться сюда и расскажут в своих странах о России и о Татарстане, «где очень хорошо кормят, где очень хорошие люди».

Президент РТ в видео на youtube-канале Minnikhanov.Live отметил, что после мундиаля приедут не только обычные туристы, но и бизнесмены, которые хотят работать в РФ.

Среди преимуществ, которые получат предприниматели в Татарстане, Минниханов назвал «самый лучший налоговый режим», «недорогую рабочую силу» и «огромный рынок потребления».



Отметим, что в Казань во время ЧМ-2018 года ожидается приезд более 200 тысяч туристов, которые могут потратить примерно 18—20 миллиардов рублей.

