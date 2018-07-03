Марадона согласился тренировать сборную Аргентины бесплатно

Чемпион мира по футболу 1986 года Диего Марадона предложил свои услуги в качестве главного тренера сборной Аргентины, выразив готовность поработать бесплатно, сообщает «Р-Спорт».

Аргентинцы завершили выступление на чемпионате мира в России на стадии 1/8 финала, уступив команде Франции со счетом 3:4. Журналисты поинтересовались у Марадоны, не хочет ли он вернуться на пост главного тренера национальной команды.

«Да, я готов работать бесплатно. Я не буду просить ничего взамен», — сказал 57-летний Марадона, которого цитирует Reuters.com.

В мае Марадона занял должность председателя правления брестского «Динамо», выступающего в высшей лиге чемпионата Белоруссии.

