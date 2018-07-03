СКА подписал контракт с Наилем Якуповым

Хоккейный клуб СКА подписал соглашение с нападающим Наилем Якуповым. Контракт с форвардом будет действовать до окончания сезона 2019/20, сообщает официальный сайт питерского клуба.

Наиль Якупов — нападающий, родился 6 октября 1993 года. Воспитанник нижнекамского хоккея, в КХЛ выступал за «Нефтехимик» во время локаута.

Первый номер драфта НХЛ 2012 года. Бронзовый призер юниорского чемпионата мира. Бронзовый и серебряный призер молодежного чемпионата мира.

На протяжении четырех сезонов выступал за «Эдмонтон», затем играл в «Сент-Луисе» и «Колорадо». Всего в НХЛ провел 350 матчей и набрал 136 очков.

Напомним, что «Реальное время» еще в мае сообщило о возможном возвращении Якупова в Россию.