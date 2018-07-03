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БСТ покажет дебютную встречу «Уфы» в Лиге Европы — 2018

13:28, 03.07.2018

Главный телеканал республики покажет матч Лиги Европы с участием ФК «Уфа», сообщает Башкирское спутниковое телевидение.

«26 июля команда Сергея Томарова выйдет на поле стадиона «Нефтяник» в домашнем противостоянии Лиги Европы. Игру, которую с нетерпением ждут футбольные болельщики, можно будет увидеть на БСТ», — говорится в сообщении.

Напомним, что башкирской команде предстоит встреча во втором квалификационном раунде Лиги Европы с победителем пары «Широки Бриег» (Босния и Герцеговина) — «Домжале» (Словения). Эти соперники сыграют свои матчи 3 раунда Кубка 12 и 19 июля.

СпортФутбол Башкортостан
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