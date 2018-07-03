Специалисты насчитали 6500 медведей в Кировской области
В Кировской области насчитали 6500 медведей. Такие данные приводит правительство региона.
Учет животных произвели в закрепленных и общедоступных угодьях государственные эксперты и охотники. Численность подсчитывалась с мая по июль. Специалисты отмечали на карте размеры следов медведей, после чего определялось их количество.
Также специалисты выявили число гнездящихся уток — 83000 птицы. В целом с 2011 года на территории области обитало от 5500 до 6500 медведей и от 80 до 200 тысяч уток. Показатели нужны для определения квот добычи и определения сроков охоты.
Напомним, саратовские власти разрешили отстрелить 500 кабанов в регионе.
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