Специалисты насчитали 6500 медведей в Кировской области

В Кировской области насчитали 6500 медведей. Такие данные приводит правительство региона.

Учет животных произвели в закрепленных и общедоступных угодьях государственные эксперты и охотники. Численность подсчитывалась с мая по июль. Специалисты отмечали на карте размеры следов медведей, после чего определялось их количество.

Также специалисты выявили число гнездящихся уток — 83000 птицы. В целом с 2011 года на территории области обитало от 5500 до 6500 медведей и от 80 до 200 тысяч уток. Показатели нужны для определения квот добычи и определения сроков охоты.

Напомним, саратовские власти разрешили отстрелить 500 кабанов в регионе.