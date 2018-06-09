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Саратовские власти разрешили отстрелить 500 кабанов в регионе

10:39, 09.06.2018
Саратовские власти разрешили отстрелить 500 кабанов в регионе
Фото: pixabay.com

В Саратовской области чиновники разрешили отстрелить 500 кабанов в специальных охотничьих угодьях. Соответствующий приказ подписал министр области — председатель Комитета охотничьего хозяйства и рыболовства Игорь Потапов.

Власти обозначали сроки отстрела животных — с 18 июня по 1 августа. В документе также указано, что регулирование кабанов возможно только с помощью огнестрельного оружия. Главная цель — предотвратить распространение африканской чумы свиней.

Диких животных можно будет отстреливать в более чем 200 охотничьих угодьях.

Напомним, что в Казани с 25 мая по 25 июля введут запрет на оборот оружия в связи с проведением чемпионата мира по футболу. Общество
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