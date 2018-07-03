Генштаб Украины назвал наименования войсковых частей России «воровством чужой истории и славы»

Начальник Генштаба Украины Виктор Муженко заявил, что решение президента России Владимира Путина присвоить российским полкам почетных названий в честь украинских, белорусских и польских городов является «воровством чужой истории и славы».



«Своими решениями россияне продолжают свою давнюю традицию — воровать чужую историю и славу. Это маркировка территории и озвучивания претензий на земли других народов, к которым Россия не имеет никакого отношения. Это четкий сигнал нам и миру, что агрессор не собирается останавливаться на Донбассе и Крыму. Он также направлен на мобилизацию пророссийских сил на территории Украины», — написал он в Facebook.

Накануне президент России Владимир Путин присвоил полкам и дивизиям Российской армии почетные наименования в честь украинских городов. Так, 6-й танковый полк Российской армии отныне носит название «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».