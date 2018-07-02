Путин присвоил частям Российской армии имена украинских городов

Президент России Владимир Путин присвоил полкам и дивизиям Российской армии почетные наименования в честь украинских городов. Соответствующие указы опубликованы на портале правовой информации.

Таким образом, 6-й танковый полк Российской армии отныне носит почетное наименование «гвардейский Львовский», 68-й танковый полк — «гвардейский Житомирско-Берлинский», 163-й танковый полк — «гвардейский Нежинский».



В одном из указов также говорится, что 381-му артиллерийскому полку дано почетное наименование «гвардейский Варшавский».

Кроме того, 933-й зенитный ракетный полк получил наименование «Верхнеднепровский», 90-я танковая дивизия — «гвардейская Витебско-Новгородская», 102-й мотострелковый полк — Слонимско-Померанский, а 144-й мотострелковой дивизии присвоено наименование «гвардейская Ельнинская».

В документах также указывается, что наименование «Идрицко-Берлинская» получает 150-я мотострелковая дивизия, а 856-й самоходный артиллерийский полк становится гвардейским Кобринским.

Ранее «Реальное время» писало, что по итогам голосования на сайте Минобороны РФ новый боевой лазерный комплекс получил название «Пересвет».