Власти Ижевска установят мемориальную доску на доме Михаила Калашникова

Администрация Ижевска установит мемориальную доску с барельефом на доме, где жил конструктор Михаил Калашников. Она появится к 10 ноября этого года.

«Художественная мемориальная доска с барельефом появится на доме №21а по ул. Советской к 10 ноября 2018 года», — говорится в сообщении на сайте мэрии. В этом доме конструктор проживал с 1971 по 2013 год.

Изготовлением доски займется скульптор Владимир Курочкин, который выполнил скульптуру Калашникова на входе в музей его имени.

Идею установить мемориал высказали в межрегиональном общественном фонде имени Михаила Калашникова. По словам президента фонда Елены Калашниковой, открытие доски станет достойным началом праздничных мероприятий, посвященных 100-летию выдающегося конструктора, которые запланированы на 2019 год.