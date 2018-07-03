В Швеции будут вручать премию по литературе, альтернативную Нобелевской

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Более 100 деятелей культуры Швеции основали академию, которая будет вручать премию по литературе, альтернативную Нобелевской. Ее будут вручать ежегодно в Стокгольме.

«Мы основали новую академию, чтобы напомнить людям, что литература и культура в целом должны способствовать демократии, прозрачности, сопереживанию и уважению, без привилегий, смелости, высокомерия или сексизма», — приводит заявление деятелей культуры, в том числе писателей, актеров, журналистов The Guardian.

Претенденты на награду могут стать представители любой страны и быть авторами по меньшей мере двух книг, опубликованных в последнее десятилетие, и раскрывающих тему «людей в мире». Лауреат станет известен в октябре — в этом же месяце называют лауреата Нобелевской премии по литературе.

Ранее сообщалось, что шведская академия отказалась вручать в 2018 году Нобелевскую премию по литературе. Взамен в 2019 году академики назовут сразу двух победителей. Отказ связан со скандалом, возникшим после обвинений французского фотографа Жана-Клода Арно в сексуальных домогательствах. В процессе расследования выяснилось, что он раскрывал имена будущих лауреатов премии по литературе и новых членов Шведской академии.