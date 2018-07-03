Алексей Кудрин увидел в Перми экономического конкурента Москвы

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин предложил создать городские агломерации, способные конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом. Об этом он заявил во время своего выступления в Совете Федерации.

По его словам, такие центры можно было бы создать на базе Перми, Екатеринбурга и Челябинска, а также Иркутска и Новосибирска. Кудрин считает, что, если сейчас Москва и Санкт-Петербург производят 32% российского валового внутреннего продукта, то через 15—20 лет эта цифра достигнет 50%,

Снизить зависимость всей страны от двух городов позволит создание новых агломераций и крупных городских центров, которые смогут конкурировать с Москвой и Санкт-Петербургом, считает Кудрин. Для создания таких объединений достаточно скоростного железнодорожного сообщения, чтобы в пределах двух часов добираться из одного пункта в другой, приводит слова главы Счетной палаты издание «Известия».

Напомним, ранее Кудрин заявил, что повышение пенсионного возраста принесет в бюджет около 1 триллиона рублей к 2024 году.