Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кирове

Эксперты выявили самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кирове. Данные приводит портал Trud.com.

Так, за последний год в рейтинге лидирует профессия медсестры — 261 вакансия. Средняя зарплата — 13 тысяч рублей. На втором месте — уборщик, 220 вакансий. На третьем — уборщик служебных помещений, 190 вакансий.

Самой высокооплачиваемой профессией стала работа сварщика, имеющего нормативы НАКС. Это особая категория специалистов, имеющих доступ к работе на объектах, которые контролируются Ростехнадзором. Зарплата составляет 89 тысяч рублей месяц. Далее следуют водитель такси — 80 тысяч рублей в месяц, наладчик ЧПУ — 63 тысячи рублей в месяц.

Напомним, ранее были названы самые доходные профессии в Оренбуржье.