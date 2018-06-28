Новости экономики

14:47 МСК
Новости раздела
Экономика

Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кирове

12:27, 28.06.2018 1
Названы самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кирове
Фото: pixabay.com

Эксперты выявили самые востребованные и высокооплачиваемые профессии в Кирове. Данные приводит портал Trud.com.

Так, за последний год в рейтинге лидирует профессия медсестры — 261 вакансия. Средняя зарплата — 13 тысяч рублей. На втором месте — уборщик, 220 вакансий. На третьем — уборщик служебных помещений, 190 вакансий.

Самой высокооплачиваемой профессией стала работа сварщика, имеющего нормативы НАКС. Это особая категория специалистов, имеющих доступ к работе на объектах, которые контролируются Ростехнадзором. Зарплата составляет 89 тысяч рублей месяц. Далее следуют водитель такси — 80 тысяч рублей в месяц, наладчик ЧПУ — 63 тысячи рублей в месяц.

Напомним, ранее были названы самые доходные профессии в Оренбуржье.

ЭкономикаФинансы Кировская область
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 28 июня
    Водитель такси 80 тысяч в месяц?
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты
Фондовый рынок

Спецпроекты

Рекомендуем