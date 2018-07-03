«Дочка» «Татфондбанка» обвинила банк в злоупотреблении

Арбитражный суд Татарстана включил требование обанкроченного «Татфондбанка» в реестр кредиторов его «дочернего» ООО «Газовик» на сумму более 600 млн рублей.



Требование обеспечено инвестиционными паями паевого инвестиционного фонда «ТФБ-Рентный инвестиционный фонд», рыночная стоимость которых превышает 1,1 млрд рублей, сообщает ИА REGNUM.

Отмечается, что паи выступали залогом по кредитам третьего лица, не связанного с ООО. В суде временный управляющий компании заявил «о злоупотреблении правом с целью искусственного создания кредиторской задолженности» со стороны прежнего руководства ТФБ, владевшего 100% доли в «Газовике». Суд данный довод в расчет не взял и счел злоупотребление недоказанным.

Определение подлежит немедленному исполнению и может быть обжаловано в Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд в течение десяти дней со дня его вынесения.

Ранее «Татфондбанк» подал иск о банкротстве «дочки» «Сувар Девелопмент» на 41,7 млн рублей.