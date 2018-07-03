Саратовская компания отозвала банкротный иск к «Татбурнефти»
Арбитражный суд Татарстана прекратил производство по иску ООО «Прикаспийская газовая компания» из Саратова о признании ООО «Управляющая компания «Татбурнефть» (Альметьевск) несостоятельным.
Истец отозвал претензии к компании из-за отсутствия оснований, передает ИА REGNUM.
«В судебном заседании представитель должника пояснил, что задолженность перед кредитором погашена в полном объеме, представил отзыв, доказательства оплаты», — отмечает суд.
Напомним, саратовская компания подала в Арбитражный суд РТ повторный иск о банкротстве ООО «Управляющая компания «Татбурнефть» 3 мая. Сумма исковых требований составила 195,6 млн рублей.ПромышленностьНефть Татарстан
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