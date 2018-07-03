В Китае понизили курс юаня на фоне приближения даты введения американских пошлин

Народный банк Китая (НБК) понизил курс национальной валюты жэньминьби (официальное название юаня) к доллару США на 340 базисных пунктов до отметки 6,6497 юаня за доллар.



Колебания обменного курса валют связаны с приближением 6 июля — даты введения пошлин в отношении КНР со стороны Штатов, передает ТАСС.

Отмечается, что курс является минимальным значением нацвалюты КНР с декабря 2017 года. При этом темп девальвации юаня в июне текущего года достиг 3,4% — максимального среднемесячного значения с августа 2015 года.



Напомним, президент США Дональд Трамп утвердил введение новых пошлин на китайские товары на сумму около $50 млрд.