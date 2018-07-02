Губернатор Саратовской области признал неправоту в беседе с лодочниками

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев признал свою неправоту в отношении лодочников, не спешивших с переездом на базу «Оптимист».

Сначала он посетовал на пустующие эллинги. После чего поставил владельцам маломерных судов ультиматум: переехать на новое место базирования в течение 20 дней. В противном случае он поручит главе Саратова Михаилу Исаеву через суд добиться передачи «Оптимиста» другим хозяевам.

Однако в результате разговора с лодочниками, он выяснил, что им приходится за свой счет устранять многочисленные недостатки, с которыми был возведен объект.

«Беру свои слова назад. Если не так сделали, значит что-то надо переделать. Я же тоже хочу понять эти вещи, а не просто так. Теперь я понимаю, о чем вы говорите», — цитирует главу региона «Взгляд-инфо».



Напомним, Радаев вступил в должность губернатора Саратовской области в сентябре прошлого года.