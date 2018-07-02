Болельщики предложили наградить Дзюбу, Головина и Игнашевича, имеющих чувашские корни

Футбольные болельщики предлагают главе Чувашии Михаилу Игнатьеву рассмотреть вопрос о награждении футболистов сборной России по футболу Александра Головина, Сергея Игнашевича и Артема Дзюбы, которые причастны к победе команды России в матче с Испанией.

Они отмечают, что Игнашевич и Дзюба по национальности наполовину чуваши. Так, мама Артема Дзюбы родом из Цивильска, мама Сергея Игнашевича из Красночетайского района, а у Александра Головина оба родителя из Яльчикского района, сообщает Idelreal.org.

По словам болельщиков, вчерашний день с победой сборной России сделала Чувашия, а глава республики обязан выразить благодарность спортсменам. Это, по их мнению, благоприятно отразится на развитии футбола в Чувашии.

Юрист и правозащитник Игорь Михайлов из Чувашии также поддержал идею с награждением футболистов сборной России: «Ждем, когда глава Чувашии М.В. Игнатьев наградит футболистов сборной России Дзюбу, Игнашевича и Головина от имени чувашского народа почетными званиями республики и ценными подарками».