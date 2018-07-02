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Рособрнадзор раскритиковал предлагаемые вузами подходы к госаккредитации

17:16, 02.07.2018
Рособрнадзор раскритиковал предлагаемые вузами подходы к госаккредитации
Фото: government.ru

Рособрнадзор не согласился с подходами к государственной аккредитации, которые предложили представители более 50 ведущих вузов страны.

«Многое из того, что в письме выдается за новые подходы, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

В Рособрнадзоре отметили, что ряд показателей, которыми предлагается «заменить» требования ФГОС, не имеют никакого отношения ни к содержанию образовательных программ, ни к качеству подготовки обучающихся.

Кроме того, они, по мнению ведомства, не содержат связи с реальным рынком труда, для отраслей которого образовательная организация готовит выпускников.

Ранее российские вузы попросили Путина отказаться от системы госаккредитации.

ОбществоОбразование
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