Российские вузы попросили Путина отказаться от системы госаккредитации

Крупнейшие российские университеты обратились с письмом к президенту Владимиру Путину с предложением упразднить действующую систему госаккредитации вузов.



50 вузов России, среди которых СПбГУ и НИУ ВШЭ, попросили разработать и внедрить новую систему контроля и оценки качества высшего образования, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на текст обращения, подписанный представителями университетов.

По мнению авторов документа, эксперты ведомства зачастую недостаточно квалифицированны, а действующая система аккредитации Рособрнадзора устарела и приняла «документарный характер».

По словам начальника управления надзора и контроля за организациями, осуществляющими образовательную деятельность, Рособрнадзора Сергея Рукавишникова, организации не предлагают ничего нового.

«Многое из того, что в письме выдается за ноу-хау, уже создано и успешно применяется Рособрнадзором, это примерно 96%. Оставшиеся 4% находятся в зоне ответственности самих вузов», — пояснил Рукавишников.