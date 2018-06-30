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Польша сообщила о праве требовать снижения цен на российский газ

20:20, 30.06.2018 1
Польша сообщила о праве требовать снижения цен на российский газ
Фото: torange.biz

В Польше объявили, что согласно решению Стокгольмского арбитража, государственная нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать снижения цены российского газа.

Суд согласился с аргументами польской стороны о существовании в Ямальском контракте предпосылок, дающих PGNiG право требовать понизить цену на газ, пишет «РИА Новости».

Ямальский контракт был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Он предусматривает ежегодные поставки из России в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров

Ранее сообщалось, что в Татарстане повысят тарифы на газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля за кубометр.

ПромышленностьНефтехимия
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 01:06
    Влупить "пшекам" +20% от цены..не дожидаясь повышения НДС....К чему привязал?Причем здесь НДС ? Да ни к чему и ни при чём.......просто так хочу..Чтоб спесивых на задницу посадить!
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