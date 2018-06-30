Польша сообщила о праве требовать снижения цен на российский газ

В Польше объявили, что согласно решению Стокгольмского арбитража, государственная нефтегазовая компания PGNiG имеет право требовать снижения цены российского газа.

Суд согласился с аргументами польской стороны о существовании в Ямальском контракте предпосылок, дающих PGNiG право требовать понизить цену на газ, пишет «РИА Новости».

Ямальский контракт был подписан в 1996 году и действует до 2022 года. Он предусматривает ежегодные поставки из России в Польшу газа объемом до десяти миллиардов кубометров

Ранее сообщалось, что в Татарстане повысят тарифы на газ для населения — c 5,48 до 5,57 рубля за кубометр.