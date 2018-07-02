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Промышленность

Абдулганиев вошел в список аффилированных лиц «Татнефтехиминвест-холдинга»

16:17, 02.07.2018
Абдулганиев вошел в список аффилированных лиц «Татнефтехиминвест-холдинга»
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев вошел в список аффилированных лиц ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

Согласно материалам, опубликованным на сайте центра раскрытия информации, основанием стало то, что он является членом совета директоров компании.

Одновременно из списка аффилированных лиц вышел бывший глава Минэкономики РТ и нынешний премьер-министр Дагестана Артем Здунов.

Напомним, что на годовом общем собрании акционеров президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга». Подробнее — в материале «Реального времени».

Промышленность Татарстан
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