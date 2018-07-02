Абдулганиев вошел в список аффилированных лиц «Татнефтехиминвест-холдинга»
Министр экономики РТ Фарид Абдулганиев вошел в список аффилированных лиц ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».
Согласно материалам, опубликованным на сайте центра раскрытия информации, основанием стало то, что он является членом совета директоров компании.
Одновременно из списка аффилированных лиц вышел бывший глава Минэкономики РТ и нынешний премьер-министр Дагестана Артем Здунов.
Напомним, что на годовом общем собрании акционеров президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга». Подробнее — в материале «Реального времени».Промышленность Татарстан
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