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Промышленность

Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»

15:08, 21.05.2018
Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга». Соответствующее решение было принято на годовом общем собрании акционеров.

Как передает корреспондент «Реального времени», кандидатуру Минниханова внес министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.

Промышленность Татарстан
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