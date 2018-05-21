Минниханова переизбрали председателем совета директоров «Татнефтехиминвест-холдинга»
Президента Татарстана Рустама Минниханова переизбрали председателем совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинга». Соответствующее решение было принято на годовом общем собрании акционеров.
Как передает корреспондент «Реального времени», кандидатуру Минниханова внес министр промышленности и торговли республики Альберт Каримов.Промышленность Татарстан
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