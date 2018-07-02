Новости общества

00:51 МСК
Новости раздела
Общество

Бречалов принял участие в гонке Ironman в Австрии

15:35, 02.07.2018 2
Бречалов принял участие в гонке Ironman в Австрии
Фото: vk.com/a.brechalov

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в триатлоне Ironman. Гонка проходила в Австрии.

«IRONMAN Klagenfurt позади! Позади самый сложный из ВСЕХ моих стартов и самый невероятный по эмоциям!» — написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что на финише третьей гонки слушал трансляцию вчерашнего матча Испания — Россия на ЧМ-2018.

Напомним, что до сегодняшнего дня Бречалов находился в краткосрочном отпуске.

Ранее «Реальное время» писало, что новый глава Удмуртии увлекается триатлоном и уже дважды преодолевал дистанцию.

ОбществоВласть Удмуртия
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 02 июля
    Вот это молодец! Автомашин со своим увлечением не ломает, людей не калечит.. И, наверняка, ездил за свой счет, а не за счет налогоплательщиков.. Молодец!
    Ответить
  • Анонимно 02 июля
    вот пускай там и остается. А про деньги - годовой доход - 34 млн, у предыдущего главы - 4 млн в год
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты

Спецпроекты

Рекомендуем