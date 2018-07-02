Бречалов принял участие в гонке Ironman в Австрии

Накануне глава Удмуртии Александр Бречалов принял участие в триатлоне Ironman. Гонка проходила в Австрии.

«IRONMAN Klagenfurt позади! Позади самый сложный из ВСЕХ моих стартов и самый невероятный по эмоциям!» — написал глава республики на своей странице во «ВКонтакте».

Он отметил, что на финише третьей гонки слушал трансляцию вчерашнего матча Испания — Россия на ЧМ-2018.

Напомним, что до сегодняшнего дня Бречалов находился в краткосрочном отпуске.

Ранее «Реальное время» писало, что новый глава Удмуртии увлекается триатлоном и уже дважды преодолевал дистанцию.