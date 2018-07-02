ЦБ может подать на банкротство «Открытие Холдинга» из-за долга на 335 млрд рублей

Центробанк России может запустить процедуру банкротства «Открытие Холдинга», если тот не выплатит долг в размере 335 млрд рублей банкам группы «ФК Открытие». Об этом заявил зампред ЦБ Василий Поздышев.

«Мы очень рассчитываем, что холдинг раскроет те объекты инвестиций, в которые пошли эти средства, и вернет деньги либо активы. Если он не будет в состоянии вернуть эти средства, тогда, скорее всего, будет инициирована процедура банкротства», — цитирует его «Интерфакс».

Ранее сообщалось, что Центробанк выкупит акции банка «ФК Открытие» на 42,7 млрд рублей.

