В Госдуму внесли законопроекты по налоговому маневру

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.



Законопроектом предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

«Выпадающие доходы федерального бюджета в этом случае будут компенсированы в виде увеличения сумм налога на добычу полезных ископаемых, которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата за аналогичный период, посредством увеличения ставок этого налога», — говорится в распоряжении правительства.

Второй проект закона предусматривает равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

Напомним, законопроекты были одобрены Госдумой накануне.