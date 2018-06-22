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В Госдуму внесли законопроекты по налоговому маневру

08:01, 22.06.2018
В Госдуму внесли законопроекты по налоговому маневру
Фото: minsvyaz.ru

Правительство внесло на рассмотрение в Госдуму законопроекты о завершении налогового маневра в нефтяной отрасли.

Законопроектом предлагается постепенно снижать с 30% до 0% от цены нефти ставку вывозной таможенной пошлины на нефть в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

«Выпадающие доходы федерального бюджета в этом случае будут компенсированы в виде увеличения сумм налога на добычу полезных ископаемых, которые будут уплачены недропользователями при добыче нефти и газового конденсата за аналогичный период, посредством увеличения ставок этого налога», — говорится в распоряжении правительства.

Второй проект закона предусматривает равномерное повышение ставок налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при добыче нефти и газового конденсата на величину снижения с 30% до 0% от цены нефти ставок вывозных таможенных пошлин на нефть и нефтепродукты в течение 6 лет, начиная с 1 января 2019 года.

Напомним, законопроекты были одобрены Госдумой накануне.

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