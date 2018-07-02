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Заведовать финансами Ижевска будет замминистра республики

12:41, 02.07.2018
Заведовать финансами Ижевска будет замминистра республики
Фото: google.ru/maps/скриншот

В Ижевске назначен замглавы городской администрации после того, как этот пост покинула Гузалия Нурмухаметова. Начальником управления финансов и вице-мэром назначен замглавы Минфина Удмуртии Павел Новгородцев.

Чиновник родился в 1984 году, сообщается на официальном сайте города. Он окончил УдГУ в 2006 году и работал в Министерстве финансов республики с 2009 года.

С декабря 2016 года он являлся заместителем министра финансов Удмуртии.

Напомним, что Гузалия Нурмухаметова написала заявление об увольнении в конце июня. Она покинула администрацию города вскоре после ухода главы Ижевска Юрия Тюрина.

ОбществоВласть Удмуртия
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