Заведовать финансами Ижевска будет замминистра республики

В Ижевске назначен замглавы городской администрации после того, как этот пост покинула Гузалия Нурмухаметова. Начальником управления финансов и вице-мэром назначен замглавы Минфина Удмуртии Павел Новгородцев.

Чиновник родился в 1984 году, сообщается на официальном сайте города. Он окончил УдГУ в 2006 году и работал в Министерстве финансов республики с 2009 года.

С декабря 2016 года он являлся заместителем министра финансов Удмуртии.

Напомним, что Гузалия Нурмухаметова написала заявление об увольнении в конце июня. Она покинула администрацию города вскоре после ухода главы Ижевска Юрия Тюрина.