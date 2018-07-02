Данил Круговой: «Если условный Вася играет лишь из-за российского паспорта, то футбол теряет смысл как спорт»

Защитник «Уфы» Данил Круговой в интервью «Реальному времени» поделился своим мнением о лимите на легионеров.

«В каждом вопросе главное — конечная цель. Если это подготовка игроков высокого уровня, то лимит не нужен, должны быть равные условия для всех вне зависимости от паспорта. Если же людям наверху нужен результат, то лимит, конечно, нужен. Но при прочих равных условиях клубу, у которого есть средства, будет проще покупать игроков, способных давать результат. Если условный Вася играет только потому, что у него российское футбольное гражданство, то тогда футбол теряет смысл как спорт. Поэтому я в этом вопросе отталкиваюсь только от целей руководителей нашего футбола», — приводит слова Кругового корреспондент «Реального времени».

Полное интервью с защитником уфимского клуба можно прочитать здесь.