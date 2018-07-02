Врио руководителя Росморречфлота назначена Надежда Жихарева
Временно исполняющей обязанности руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта назначена Надежда Жихарева. Об этом говорится на сайте Росморречфлота.
«Заместитель руководителя Федерального агентства морского и речного транспорта Надежда Жихарева решением министра транспорта РФ от 29 июня 2018 года назначена временно исполняющей обязанности руководителя Росморречфлота», — говорится в сообщении.
Жихарева с 2002 года по февраль 2012 года занимала различные должности в министерстве транспорта РФ. С 2016 года перешла на должность замруководителя Росморречфлота, где занималась вопросами управления морских портов и развития инфраструктуры.
Ранее замминистра транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский написал заявление об уходе. При этом он отметил, что окончательно не покидает сферу транспорта.ОбществоВласть
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