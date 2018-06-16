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Глава Росморречфлота Виктор Олерский покинет свой пост

16:59, 16.06.2018
Глава Росморречфлота Виктор Олерский покинет свой пост
Фото: mintrans.ru

Замминистр транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский написал заявление об уходе. Эту информацию "Коммерсанту" подтвердил сам Олерский.

Он уточнил, что давно собирался это сделать. При этом его уход никак не связан с назначением на должность министра транспорта Евгения Дитриха. Дальнейшее место работы Олерский не назвал, но отметил, что окончательно не покидает транспорт.

Виктор Олерский был назначен замминистром транспорта в июле 2009 года, а в феврале 2016 стал также руководителем Росморречфлота. До этого он был председателем совета директоров Волжского и Северо-Западного пароходства, работал в компании «Инфотек Балтика».

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