Глава Росморречфлота Виктор Олерский покинет свой пост

Замминистр транспорта, глава Росморречфлота Виктор Олерский написал заявление об уходе. Эту информацию "Коммерсанту" подтвердил сам Олерский.

Он уточнил, что давно собирался это сделать. При этом его уход никак не связан с назначением на должность министра транспорта Евгения Дитриха. Дальнейшее место работы Олерский не назвал, но отметил, что окончательно не покидает транспорт.

Виктор Олерский был назначен замминистром транспорта в июле 2009 года, а в феврале 2016 стал также руководителем Росморречфлота. До этого он был председателем совета директоров Волжского и Северо-Западного пароходства, работал в компании «Инфотек Балтика».