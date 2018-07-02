Во время ЧМ-2018 в Самаре был побит температурный рекорд

Температурный рекорд был побит в Самаре во время ЧМ-2018.

Как рассказали синоптики, абсолютный максимум температуры воздуха был перекрыт 1 июля. Столбик термометра нагрелся до 34,2°С в Самаре, что выше прошлого рекорда сразу на 0,5 °С. Так жарко в городе не было с 1954 года.

Аналогичная ситуация в соседнем городе Тольятти. Там сотрудники Приволжского УГМС зафиксировали температуру в 34,9 °С. Это рекорд за последние 64 года.

Напомним, ранее Минтруд Башкирии дал разъяснения по сокращению рабочего дня в жару.



