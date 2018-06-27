Минтруд Башкирии дал разъяснения по сокращению рабочего дня в жару

Минтруд Башкирии подробно рассказал при какой температуре должен сокращаться рабочий день. Согласно СанПиНу, сотрудники офисов не должны работать более 7 часов от 28,5°С в помещении.

При температуре воздуха на работе от 29°С работать можно не более 6 часов, сообщается на сайте министерства. Далее рабочий день сокращается каждые 0,5°С. Если жара в помещении достигает 32,5°С время работы не должно превышать одного часа.

В сообщении подчеркивается, что для работников, переносящих тяжести, режим еще более мягок.

Также в министерстве обратили внимание на штрафы за нарушение данных норм. Должностные лица и ИП могут заплатить от 500 до 1 000 рублей. Штраф для организаций предусмотрен в размере 10—20 тысяч рублей.