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АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам «Камского горизонта» до 3 сентября

10:26, 02.07.2018
АСВ сообщило о продлении выплат кредиторам «Камского горизонта» до 3 сентября
Фото: asv.org.ru

Конкурсный управляющий ООО КБ «Камский горизонт» ГК «Агентство по страхованию вкладов» сообщил о продлении до 3 сентября расчетов с кредиторами первой очереди, требования которых включены в реестр.

Как сообщается на сайте АСВ, они составляют требования кредиторов банка в размере 15,92% суммы установленных требований.

Следующее судебное заседание по рассмотрению отчета конкурсного управляющего назначено на 6 июля.

Ранее комитет кредиторов «Камского горизонта» на заседании 20 июня принял решение продлить конкурсное производство. На какой срок — не указывается.

ЭкономикаБанки Татарстан
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