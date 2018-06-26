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В «Камском горизонте» продлили конкурсное производство

14:04, 26.06.2018
В «Камском горизонте» продлили конкурсное производство
Фото: asv.org.ru

Комитет кредиторов ООО КБ на заседании 20 июня принял решение продлить конкурсное производство. На какой срок — не указывается.

Как сообщается на сайте Агентства по страхованию вкладов (АСВ), кредиторы не приняли к сведению отчет о деятельности конкурсного управляющего ООО КБ «Камский горизонт» по состоянию на 1 мая 2018 года.

Ранее сообщалось, что в «Татагропромбанке» продлили конкурсное производство на полгода.

ЭкономикаБанки Татарстан
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