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РФС получит 16 млн долларов от ФИФА после выхода сборной в 1/4 финала ЧМ

10:15, 02.07.2018 Сюжет:  ЧМ по футболу 2018 в России

Российский футбольный союз после победы сборной России над Испанией и выхода в четвертьфинал чемпионата мира получит от ФИФА около 16 миллионов долларов.

Данная сумма будет получена в качестве призовых за выход из группы и победу в 1/8 финала. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА еще в октябре 2017 года.

В групповом раунде сборная России заработала $8 млн за участие и еще $4 млн за выход из группы. Победа над командой Испании принесла РФС еще 4 млн долларов.

Напомним, вчера сборная России по футболу впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.

СпортФутбол
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