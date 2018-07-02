РФС получит 16 млн долларов от ФИФА после выхода сборной в 1/4 финала ЧМ

Российский футбольный союз после победы сборной России над Испанией и выхода в четвертьфинал чемпионата мира получит от ФИФА около 16 миллионов долларов.

Данная сумма будет получена в качестве призовых за выход из группы и победу в 1/8 финала. Схема распределения призового фонда турнира была утверждена ФИФА еще в октябре 2017 года.

В групповом раунде сборная России заработала $8 млн за участие и еще $4 млн за выход из группы. Победа над командой Испании принесла РФС еще 4 млн долларов.

Напомним, вчера сборная России по футболу впервые в новейшей истории вышла в 1/4 финала чемпионата мира.