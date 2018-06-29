Контракт на 941 млн рублей на строительство дороги в Перми достался компании из Костромы

Управление автомобильных дорог и транспорта Пермского края подвело итоги торгов на строительство второй очереди дороги «Восточный обход Перми».

На торги поступила одна заявка — от компании «Дормострой» из Костромы. Ранее она уже побеждала в торгах в Прикамье. Максимальная стоимость контракта составляет 941,4 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Общая длина Восточного обхода Перми — 30015 км. Подрядчику необходимо будет провести разбивку трассы, вырубку леса, переустройство газопровода, выполнить демонтаж существующих ограждений, дорожных знаков, элементов водоотвода, лестничных сходов.

Все работы необходимо завершить до 30 ноября 2019 года.

Напомним, в начале июня на проект реновации центральной улицы Перми выделили 27 млн рублей.



