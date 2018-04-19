Правительство РФ утвердило правила хранения данных по «пакету Яровой»

Правительство России утвердило правила хранения данных по так называемому «пакету Яровой». Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Правила, которые вступают в силу с 1 июля 2018 года, регламентируют хранение операторами связи текстовых сообщений пользователей, голосовых данных, изображений, звуков, видео- и аудиосообщений.

Операторы с 1 октября должны будут осуществлять хранение в полном объеме трафика пользователей за последние 30 суток. Впоследствии операторы должны увеличивать объем хранения информации на 15% ежегодно в течение 5 лет.

О том, что правительство определилось со сроками хранения данных, стало известно еще в феврале. Подробнее об этом читайте в материале «Реального времени».