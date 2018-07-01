В Мексике проходят крупнейшие в истории страны всеобщие выборы

В Мексике в 08.00 по местному времени (16.00 мск) стартовали всеобщие выборы, которые являются крупнейшими в истории страны.

В выборах смогут проголосовать 89 млн граждан. Им предстоит избрать президента, 500 депутатов, 128 сенаторов, 8 губернаторов, главу столицы страны Мехико и еще около 3 тыс. чиновников различных уровней.

На пост президента Мексики претендуют Рикардо Анайя («Вперед, ради Мексики»), экс-министр Хосе Антонио Мид («Все за Мексику»), кандидат от левых сил Андрес Мануэль Лопес Обрадор («Вместе сотворим историю») и независимый кандидат Нуэво-Леон Хайме Родригес Кальдерон, пишет «Коммерсант».

Ранее президент России Владимир Путин назначил нового посла РФ в Мексике.