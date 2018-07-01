Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть в КНДР на Lada Priora
Лидер КНДР Ким Чен Ын провел проверку в уезде Синдо недалеко от границы с Китаем.
Отмечается, что во время инспекции воинской части северокорейский лидер передвигался на автомобиле Lada Priora.
Не каждый день такое увидишь: Ким Чен Ын на заднем сидении Lada Priora. На российском автомобиле лидера КНДР отвезли с инспекцией на одну из военных баз pic.twitter.com/v4ckVN8lqk
— НТВ (@ntvru) 1 июля 2018 г.
Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в июле прекратит производство автомобилей Lada Priora.ОбществоВласть
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