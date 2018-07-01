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Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть в КНДР на Lada Priora

22:59, 01.07.2018
Ким Чен Ын проинспектировал войсковую часть в КНДР на Lada Priora
Фото: sv.wikipedia.org / ДИП МИД РФ

Лидер КНДР Ким Чен Ын провел проверку в уезде Синдо недалеко от границы с Китаем.

Отмечается, что во время инспекции воинской части северокорейский лидер передвигался на автомобиле Lada Priora.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ в июле прекратит производство автомобилей Lada Priora.

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