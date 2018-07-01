В США сообщили об успешных испытаниях ядерной бомбы
Американские военные провели квалификационные тесты управляемой гравитационной ядерной бомбы B61-12.
По данным Military.com, испытания проводились на стратегическом бомбардировщике-невидимке B-2 Spirit.
«Эти квалификационные летные испытания демонстрируют, что конструкция B61-12 соответствует системным требованиям, и иллюстрируют дальнейший прогресс программы продления срока службы B61-12 в соответствии с требованиями национальной безопасности», — заявил сотрудник Национального управления ядерной безопасности Министерства энергетики США Майкл Люттон.
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