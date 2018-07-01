США введут санкции против компаний, которые сотрудничают с Ираном

США введут вторичные санкции против компаний, сотрудничающих с Ираном. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в эфире Fox News.

«Да, разумеется, мы это и делаем. Конечно», — ответил он, отвечая на вопрос, будут ли вводиться вторичные санкции против компаний, включая европейские, которые сотрудничают с Ираном, пишет «РИА Новости».

Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. После этого США восстановили в отношении Ирана все санкции. Позже стало известно, что Евросоюз запретит европейским компаниям подчиняться этим мерам.