В МВД Чувашии опровергли задержание 90 автобусов с бразильскими болельщиками

В МВД Чувашии опровергли информацию о задержании 90 автобусов с бразильскими болельщиками.

«1 июля 2018 года в ряде СМИ появилась информация о задержании сотрудниками полиции на территории Чувашской Республики автобусов с бразильскими болельщиками. МВД по Чувашской Республике официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее правозащитник Владислав Юсупов написал в Facebook, что полиция в Чувашии задержала около 90 автобусов с бразильскими болельщиками, которые ехали в Казань на матч Франция — Аргентина.

«2 500 бразильцев по привычке, наработанной годами в наших родных органах, вывели из автобусов, устроили конкретный шмон, переписали все их данные, держали на жаре, запугивали омоновцами с автоматами», — сообщил он.