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В МВД Чувашии опровергли задержание 90 автобусов с бразильскими болельщиками

18:56, 01.07.2018 4

В МВД Чувашии опровергли информацию о задержании 90 автобусов с бразильскими болельщиками.

«1 июля 2018 года в ряде СМИ появилась информация о задержании сотрудниками полиции на территории Чувашской Республики автобусов с бразильскими болельщиками. МВД по Чувашской Республике официально сообщает, что данная информация не соответствует действительности», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее правозащитник Владислав Юсупов написал в Facebook, что полиция в Чувашии задержала около 90 автобусов с бразильскими болельщиками, которые ехали в Казань на матч Франция — Аргентина.

«2 500 бразильцев по привычке, наработанной годами в наших родных органах, вывели из автобусов, устроили конкретный шмон, переписали все их данные, держали на жаре, запугивали омоновцами с автоматами», — сообщил он.

Происшествия
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 01 июля
    Кому верить?
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    Анонимно 01 июля
    Юсупову не верить - он Владислав.. не татарин, не поляк...
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    Анонимно 01 июля
    Ну да! Только представители этих двух наций достойны всеобщего доверия
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  • Анонимно 01 июля
    Почему- то у этого Владислава Юсупова первой строкой в информации о нем указан номер Яндекс-кошелька
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