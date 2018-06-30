В Казани прошел митинг против повышения пенсионного возраста

В казанском поселке Юдино около ДК Железнодорожников прошел митинг, организованный «Справедливой Россией» против повышения пенсионного возраста.

На митинге все было украшено флагами партии, люди, в основном, были одеты в фирменную одежду и держали фирменные плакаты. Пришедшие бабушки скандировали «долой Путина». Рядом со сценой организовали пункт сбора подписей под петицией против нового законопроекта.

Напомним, Госдума РФ осенью может принять законопроект о повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. В связи с этим штабы политика Алексея Навального подали уведомления в 20 городах России о проведении 1 июля акций протеста.