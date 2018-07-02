В Казани сын арбитражной судьи оспорил посадку за пьяное ДТП

Фото: Реальное время

Приговор по делу о пьяном таране 23-летнего Сергея Мельникова не вступил в силу. Жалобу в Верховный суд Татарстана направил адвокат Мельникова, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Ново-Савиновского райсуда Казани.

Защита считает решение суда чрезмерно суровым — в прениях адвокат просил о прекращении уголовного преследования своего клиента за примирением сторон, ссылаясь на мнение получивших деньги и поддержавших такую позицию потерпевших. Однако Ново-Савиновский райсуд Казани 19 июня отказался прекращать дело и вынес сыну судьи Арбитражного суда Поволжского округа обвинительный приговор — 2,5 года колонии-поселения.

Судом установлено: 30 января 2018 года, в 1 час 40 минут, на пересечении проспекта Ямашева с улицей Мусина нетрезвый водитель Kia Optima, пытаясь уйти от полицейской погони, на скорости врезался в остановившуюся на светофоре «семерку». В результате погиб 19-летний пассажир отечественного авто, еще четверо получили тяжелые травмы.

Напомним, дело рассматривалось в особом порядке с учетом полного признания вины подсудимым, и оспаривать приговор он вправе лишь в части назначенного наказания.