В Башкирии изменились правила продажи алкоголя

С 1 июля в Башкирии изменились правила продажи алкогольной продукции. Новый закон внес изменения в правила торговли по всей России.

Согласно этим изменениям, при продаже этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции предприниматели должны предоставлять справки декларации и товарно-транспортной накладной.

Это относится к спиртосодержащим веществам, которые используют для сырья. Либо как вспомогательный материал при изготовлении продукции, которая не содержит спирта.

Также относится это к тем, кто использует спирт в технических целых, в иных целях. Кроме того, документы должны быть у этанола и этилового спирта, который используют в производстве самого этанола.

Напомним, что Башкирия стала одним из лидеров ПФО и всей страны по уровню потребления алкоголя. В первом квартале 2018 года в республике продано 690 тысяч декалитров алкогольной продукции.