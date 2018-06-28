«И немедленно выпил»: продажи алкоголя в России за год увеличились на 12%

В лидерах по продажам крепких спиртных напитков в ПФО — Татарстан, Башкирия, Нижегородская область и Пермский край

Фото: Олег Тихонов

Статистика продаж спиртных напитков неутешительна для всех, кроме их производителей: за год россияне увеличили свою «алкогольную норму» на 11,5%. Особенная тяга к спиртному отмечается в регионах с тяжелыми климатическими условиями, хотя и средняя полоса почти не отстает: очень высокое потребление, к примеру, в Подмосковье, нельзя назвать «малопьющим» и Татарстан. Где населению без бутылки совсем никак — узнавала аналитическая служба «Реального времени».

Татарстан — в числе пьющих регионов, а Кавказ справляется без градуса

В начале февраля «Реальное время» анализировало первые данные, полученные по системе ЕГАИС, призванной снизить объемы продаж нелегального алкоголя. Данные эти были за 2017 год, а недавно были обнародованы показатели и за первый квартал 2018 года. Как оказалось, темпы потребления алкоголя в стране растут — причем довольно заметно, особенно в некоторых регионах.

За год россияне, похоже, стали чаще «тянуться к бутылке». Такой вывод следует из показателя ЕГАИС по «продаже алкогольной продукции с объемной долей этилового спирта свыше 9%, за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготовляемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята». Иначе говоря, слабоалкогольные напитки в эту категорию не входят.

В первом квартале 2018 года продажи крепкой алкогольной продукции составили 23,6 млн декалитров (декалитр равняется 10 литрам). Это сразу на 11,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года — тогда показатель составлял лишь 21,2 млн декалитров. По итогам января—марта 2018 года, таким образом, на каждого жителя России приходится по 1,6 литра алкогольной продукции — или по 0,53 литра в месяц. Учитывая, что сюда входит абсолютно все население страны, включая детей, стариков и беременных женщин — показатель впечатляющий.

Больше всего алкоголя вполне ожидаемо продают в крупнейших регионах страны. Больше миллиона декалитров было продано в столичных регионах. В частности, в Москве показатель составил сразу 2,28 млн декалитров. На столицу приходится более 10% всего проданного в России алкоголя — населения там проживает все же меньше одной десятой, так что, очевидно, что Москва пьет достаточно крепко. В Московской области, занявшей второе место, показатель немногим меньше — 2,07 млн декалитров — это 8,8% проданного алкоголя, однако проживает там всего около 5% населения, так что тяга к спиртному в окрестностях столицы еще сильнее.

Третье место оказалось у Санкт-Петербурга — здесь показатель составил 1,07 млн декалитров, или чуть меньше 5% всего алкоголя в стране — покупают алкоголь здесь в процентном отношении даже чаще, чем в Москве. В пятерку регионов по продаже алкоголя вошли также Татарстан и Свердловская область, однако тут показатели — меньше миллиона декалитров: соответственно 831 и 784 тысячи. В десятку входят еще три региона Приволжского федерального округа — Башкортостан с 690 тысячами декалитров, Нижегородская область с 580 тысячами и Пермский край с 482 тысячами декалитров. Помимо этого, в топ-10 — Краснодарский край (609 тысяч) и Челябинская область (489 тысяч).

Замыкают список регионов по продажам алкоголя небольшие регионы Северного Кавказа — очевидно, что дело тут как в численности населения, так и в целом в слабой популярности алкоголя (хочется верить, что причина именно в этом, а не в обилии алкоголя, проходящего «мимо» ЕГАИС). В пятерку регионов с наименьшими продажами входят исключительно национальные республики — в каждой из них за первые три месяца было продано менее 14 тысяч декалитров алкоголя, то есть меньше 0,05% от проданного в стране. В списке этих регионов — Карачаево-Черкесия с 13,8 тысячи, Тыва с 12,9 тысячи, Северная Осетия с 7,8 тысячи, Ингушетия с 4,1 тысячи и Чечня с 1,4 тысячи декалитров.

Дальний Восток и русский Север заливают холода

Гораздо более показательна, впрочем, не цифра абсолютной реализации алкоголя, сильно зависящая от численности населения, а показатель продаж на душу населения. Здесь в лидерах — совсем другие регионы, находящиеся в иной части страны. В основном это малонаселенные и суровые северные и дальневосточные регионы России.

Первое место по «литрам на человека» оказалось у Магаданской области. При среднероссийском показателе 1,6 литра на человека за три месяца, здесь он в два с лишним раза больше — 3,6 литра. Каждый месяц усредненный житель Колымы в 2018 году выпивал по 1,2 литра алкоголя. При этом, благодаря небольшому населению в 144 тысячи человек, на регион приходится лишь 0,22% потребления алкоголя в России — 52,3 тысячи декалитров.

На другом берегу Охотского моря, в Сахалинской области, ситуация едва лучше. У региона-острова оказалось не очень почетное второе место — здесь на каждого за три месяца пришлось по 3,5 литра алкоголя. Всего в первом квартале 2018 года здесь было продано 172,9 тысячи декалитров алкоголя — это 0,73% от всех российских продаж.

В первую пятерку входят еще три региона с показателем покупки алкоголя больше 3 литров за три месяца на человека. Все они, в отличие от первых двух, находятся на севере европейской части России. Это, в частности, Республика Коми с 3,4 литра (всего — 286,2 тысячи декалитров, 1,2% от общероссийских продаж), Ненецкий автономный округ (входит в Архангельскую область) с 3,2 литра алкоголя на человека (всего — 14 тысяч декалитров, 0,06% от общероссийских покупок) и Республика Карелия — 3,1 литра алкоголя на человека за три месяца (общий объем — 194 тысячи декалитров, 0,82% от общероссийских продаж).

Татарстан по этому показателю находится на 22-м месте с 2,1 литра алкоголя на человека за первые три месяца года. Немного по сравнению с лидерами по потреблению «на душу населения», но в целом — результат довольно тревожный. Из регионов, входящих в топ-10 по общим продажам алкоголя, больше только в Московской области — 2,8 литра на человека. Среди регионов Приволжского федерального округа больше, чем в Татарстане, потребляют алкоголь в Удмуртии и Кировской области — тут показатель равен 2,3 литра на человека. Остальные соседи Татарстана — гораздо менее склонны пойти в магазин «за бутылкой»: в Марий Эл и Чувашии, к примеру, каждый житель в среднем купил 1,9 литра алкоголя, в Нижегородской области — 1,8 литра, в Башкортостане — 1,7 литра. В Ульяновской области показатель и вовсе равен всего 1 литру алкоголя на человека.

Наиболее низкие показатели потребления алкоголя на душу населения — вновь в регионах Северного Кавказа. В частности, в Дагестане и Кабардино-Балкарской республике на каждого человека за первые три месяца года пришлось лишь по 0,2 литра алкоголя, в Северной Осетии и Ингушетии показатель равен 0,1 литра алкоголя, а в Чечне и вовсе 0,01 литра. В регионе, отметим, ведется активная борьба с алкоголем — к примеру, купить его там можно лишь с 8 до 10 часов утра.

Ингушетия набирает обороты, а Чечня говорит решительное «нет»

Что интересно, в списке регионов, лидирующих по росту продаж алкоголя по сравнению с прошлым годом, также несколько представителей Северо-Кавказского федерального округа, в целом очень мало употребляющих спиртных напитков. Первое место по годовому росту, в частности, у Республики Ингушетия: за год абсолютный показатель продаж увеличился здесь на 90% — с 2,17 до 4,12 тысячи декалитров. Еще один представитель Северного Кавказа, Республика Карачаево-Черкесия, выпила лишь 0,3 литра на человека, но годовой рост продаж здесь на высоком третьем месте — на 36%, с 10,1 до 13,8 тысячи декалитров.

Второе место оказалось у Республики Алтай, здесь — рост в полтора раза, с 12,3 до 21 тысячи декалитров (при этом показатель «на душу населения» тут невелик — всего литр на человека за первый квартал). В пятерку входят также Амурская область с ростом на треть (со 105,6 до 141,1 тысячи декалитров, на человека тут пришлось 1,8 литра) и Ненецкий автономный округ, находящийся в лидерах по покупкам алкоголя на душу населения (с 10,8 до 14,1 тысячи декалитров).

Татарстан вошел в десятку регионов с наименьшим ростом потребления алкоголя — здесь он составил лишь 5,3%. Что интересно, в целом рост зафиксирован во всех регионах, кроме Чечни, где продажи спиртного снизились на 60,1% — с 3,6 до 1,4 тысячи декалитров. Помимо Татарстана, наименьший рост потребления (но все же положительный) — в Кемеровской области, Санкт-Петербурге, Калининградской, Ульяновской, Свердловской, Мурманской и Сахалинской областях, а также в Москве. В этих регионах продажи алкоголя по сравнению с прошлым годом выросли на 1—6%.

Продажи алкоголя в I квартале 2018 года

Регион 1 кв 2018 года Доля 1 кв 2017 года Доля Изменение за год г.Москва 2 276 312 9,7% 2 196 170 10,4% 3,6% Московская область 2 074 314 8,8% 1 855 104 8,8% 11,8% г.Санкт-Петербург 1 066 602 4,5% 1 010 255 4,8% 5,6% Республика Татарстан 831 224 3,5% 789 400 3,7% 5,3% Свердловская область 784 026 3,3% 751 577 3,6% 4,3% Республика Башкортостан 689 852 2,9% 594 205 2,8% 16,1% Краснодарский край 609 174 2,6% 527 887 2,5% 15,4% Нижегородская область 580 367 2,5% 537 848 2,5% 7,9% Челябинская область 488 936 2,1% 438 356 2,1% 11,5%