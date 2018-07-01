Возбуждено уголовное дело после нападения с ножом на преподавателя МГТУ имени Баумана

После нападения с ножом на преподавателя МГТУ им. Баумана в Москве возбуждено уголовное дело.



Сообщение о ножевом ранении поступило вчера вечером. Преподаватель вуза в настоящее время госпитализирован. Он рассказал полицейским, что ранение ему нанес неизвестный гражданин.

«По факту причинения вреда здоровью возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК России. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении данного преступления», — приводит «РИА Новости» сообщение столичного МВД.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет намерен обжаловать в прокуратуру Татарстана решение прокурора Ново-Савиновского района Казани, отменившего возбуждение уголовного дела по заявлению обладательницы титула «Мисс Татарстан» в 2006 году Виктории Буянцевой.