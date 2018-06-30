Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

В возрасте 95 лет скончался шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год Арвид Карлссон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство TT.



Арвид Карлссон получил Нобелевскую пермию вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделем. Они сделали открытия, связанные с пониманием функционирования коры головного мозга и причинами, вызывающими неврологические и психические заболевания.

Напомним, что в марте этого года скончался еще один лауреат Нобелевской премии по медицине — Джон Салстон.