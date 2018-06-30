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Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон

23:49, 30.06.2018
Скончался лауреат Нобелевской премии по медицине Арвид Карлссон
Фото: commons.wikimedia.org / Фоглер

В возрасте 95 лет скончался шведский фармаколог и лауреат Нобелевской премии по медицине за 2000 год Арвид Карлссон. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство TT.

Арвид Карлссон получил Нобелевскую пермию вместе с американцами Паулем Грингардом и Эриком Канделем. Они сделали открытия, связанные с пониманием функционирования коры головного мозга и причинами, вызывающими неврологические и психические заболевания.

Напомним, что в марте этого года скончался еще один лауреат Нобелевской премии по медицине — Джон Салстон.

ОбществоМедицинаПроисшествия
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