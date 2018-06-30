Васильев сообщил о намерении участвовать выборах главы Дагестана

Врио главы Дагестана Владимир Васильев объявил о своем участии в выборах руководителя республики, которые должны состояться в сентябре этого года. Соответствующее заявление прозвучало на стратегической сессии, посвященной различным вопросам экономического развития.

Чиновник напомнил слова поэта Расула Гамзатова о том, что Дагестан в состав России добровольно не входил и добровольно из ее состава не выйдет.

«Вот и я так добровольно не просился, теперь меня из Дагестана может убрать только недоверие людей. Для меня важно доверие дагестанцев и президента России. Но я прошу, чтобы вы меня услышали: это не мне нужно, это нам всем нужно. Мы по некоторым позициям отстали на десятилетия, как ни больно это говорить, но мы догоним очень быстро», — цитирует его «Коммерсант».

Напомним, что 3 октября 2017 года президент России Владимир Путин назначил врио главы Дагестана Владимира Васильева вместо Рамазана Абдулатипова.