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Минниханов опубликовал фотографию с Марадоной

17:10, 30.06.2018
Минниханов опубликовал фотографию с Марадоной
Фото: instagram.com

Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим аргентинским футболистом Диего Марадоной.

Фотографию глава РТ опубликовал в Instagram.

Позже Минниханов выложил видео с «Казань Арены», где в эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Аргентины и Франции.

Ранее «Реальное время» составило 10 фактов о Марадоне.

СпортФутбол Татарстан
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