Минниханов опубликовал фотографию с Марадоной
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с бывшим аргентинским футболистом Диего Марадоной.
Фотографию глава РТ опубликовал в Instagram.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Июн 2018 в 6:46 PDT
Позже Минниханов выложил видео с «Казань Арены», где в эти минуты проходит матч 1/8 финала чемпионата мира по футболу — 2018 между сборными Аргентины и Франции.
Публикация от Рустам Минниханов (@rusminnikhanov) 30 Июн 2018 в 7:03 PDT
Ранее «Реальное время» составило 10 фактов о Марадоне.СпортФутбол Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым