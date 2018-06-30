Игроки сборной России поблагодарили болельщиков за поддерджку

Игроки сборной России Роман Зобнин, Юрий Газинский, Денис Черышев и Илья Кутепов записали видеообращение к болельщикам.

В нем они поблагодарили их за поддержку и попросили не переставать верить в них.

Напомним, сборная России проиграла команде Уругвая. Встреча прошла на «Самара Арене» и закончилась со счетом 0:3. Авторами голов стали Суарес, Кавани. Черышев забил автогол.